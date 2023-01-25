Метро Москвы подготовило подарки и тематические "Тройки" в честь Дня студента

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Столичный метрополитен подготовил для пассажиров подарки и тематические карты "Тройка" в честь Дня студента. Об этом городской Дептранс рассказал в своем официальном телеграм-канале.

Получить призы можно, если правильно ответить на экзаменационные вопросы.

"На стойке "Живое общение" в верхнем вестибюле эскалаторной галереи на "Воробьевых горах" лежат "экзаменационные билеты". Можно подойти, вытянуть билет и ответить на вопросы. За правильные ответы вручим памятные подарки", – говорится в публикации Дептранса.

Заммэра Москвы Максим Ликсутов рассказал, что власти города стараются, чтобы столичный транспорт не отставал от культурной жизни. Поэтому в День студента метрополитен решил совместно с МГУ имени М. В. Ломоносова устроить "Метроэкзамен".

Кроме того, на станциях Большой кольцевой линии можно приобрести тематические карты "Тройка", добавил Ликсутов. Всего их было выпущено пять тысяч. В разработке помогал проектный офис "Молодежь Москвы".



Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Ранее сообщалось, что студенты могут проехать по Московской канатной дороге бесплатно 25 января. Посетить комплекс можно в часы работы со станции "Лужники" или "Воробьевы горы". Принять участие в акции студенты могут один раз в течение дня.

Кроме того, в Татьянин день ученики вузов могут бесплатно посетить Музей Победы. Там студентам представят выставку "Молодая гвардия", посвященную подвигу героев Великой Отечественной войны – участников подпольной антифашистской организации в Краснодоне.

Москва подготовила программу мероприятий в Татьянин день

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