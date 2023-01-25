Москва онлайн покажет, как ректор МГУ имени Ломоносова разливает студентам медовуху

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

26 января зрители Москвы онлайн в прямом эфире увидят традиционную церемонию разлива медовухи в МГУ имени Ломоносова. Ректор университета Виктор Садовничий угостит напитком своих студентов.

Мероприятие приурочено ко Дню студента, 25 января. Именно в этот день, в день памяти святой мученицы Татианы 12 (25) января 1755 года, императрица Елизавета Петровна подписала именной указ об учреждении Московского университета.

Смотрите прямую трансляцию 26 января в 14:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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