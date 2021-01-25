Пассажирам предлагают чай у закрытых станций участка "Беляево" – "Новые Черемушки"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Около закрытых станций участка "Беляево" – "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии можно бесплатно выпить чай, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ведомстве подчеркнули, что только за прошедшие выходные чай выпили уже 3,2 тысячи пассажиров – это 650 литров. Уточняется, что на станциях разливают горячий напиток с 8:00 до 20:00.

Ранее сообщалось о закрытии с 23 января по 7 февраля участка "Беляево" – "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии метро. Ограничения ввели в связи с прокладкой тоннеля будущей БКЛ.

На время закрытия станций запущены бесплатные автобусы КМ. Рядом с закрытыми станциями дежурят инспекторы ЦОМП, которые помогают составить альтернативный маршрут.

В связи с этим движение транспорта ограничили в районах Коньково, Теплый Стан и Ясенево. Ограничения будут действовать до 9 февраля. При этом для проезда общественного транспорта организованы выделенные полосы протяженностью порядка 9 километров.

В частности, выделенные полосы появились на улице Профсоюзной – от улицы Гарибальди до улицы Миклухо-Маклая. Также проезд доступен для наземного городского транспорта в районе остановки "Метро Беляево" и на участке от улицы Профсоюзной до улицы Новочеремушкинской. При этом на Профсоюзной улице действующую выделенную полосу расширили до двух.

Кроме того, водители личного транспорта не смогут проехать по улице Миклухо-Маклая – от улицы Профсоюзной до дома 43, по дублеру улицы Профсоюзной – от дома 98к1 до улицы Миклухо-Маклая, а также по боковому проезду улицы Профсоюзной в районе домов 85к1 и 39/25.

Проезд также запретили при выезде из дворов домов 98к1, 100, 102/47 на дублер улицы Профсоюзной. Кроме того, выехать не получится из дворов домов 43к1, 55, 73, 83к3, 83А и с парковки у дома 45А на улицу Профсоюзную.

