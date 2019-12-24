Плюшевых медведей и зонты в стиле МЦД начали продавать в метро

Фото: пресс-служба Дептранса

В сувенирных магазинах столичного метрополитена и в сувенирных витринах на стойках "Живое общение" появились плюшевые медведи, фирменные зонты, бутылки для воды и другие сувениры в фирменном стиле Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом Москве 24 сообщили в пресс-службе Дептранса.

"Еще до запуска первых двух диаметров пассажиры в социальных сетях часто задавали вопросы о том, где можно приобрести сувенирную продукцию МЦД. Поэтому мы выпустили в продажу в сувенирные магазины и на стойки "Живое общение" бутылки для воды, зонты в цветах диаметров. Ожидаем, что очень популярными среди пассажиров будут сувенирные плюшевые медведи в футболках с надписью "поеду на МЦД", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что также в продажу поступили фирменные браслеты и необычные тематические блокноты.

Отмечается, что у Московских центральных диаметров уже есть сувенирная продукция: обложки на паспорт, чехлы для телефонов, зонты, подушки для путешествий в самолете. Все это можно только выиграть в конкурсах официальных аккаунтов МЦД в соцсетях и на мероприятиях в павильоне МЦД.

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Ранее сообщалось, что на трех станциях столичной подземки появились автоматы по продаже сувениров. Это станции "Кузнецкий Мост", "Тимирязевская" и "Ховрино".

На полках торговых автоматов есть брелоки, вкладыши, наклейки с символикой Marvel и другими эксклюзивными дизайнами. Эти оригинальные виды проездных билетов не отличаются по функционалу от обычной карты "Тройка". Также в продаже есть брелоки с совместным функционалом карты "Тройка" и "Стрелка", сувенирные жетоны МГУ, защитные чехлы для транспортных карт с надписями "Не прислоняться" и "Приложите билет к желтому кругу".

Московские центральные диаметры запустили 21 ноября. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" представили собой 132 километра пути и 57 станций, с 19 из которых можно пересесть на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД.

9 декабря завершился период бесплатного пользования диаметрами. Теперь проезд можно оплатить "Тройкой" или социальной картой. Возможность бесплатной пересадки на метро и МЦК в течение 90 минут осталась неизменной.

