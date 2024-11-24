Экспресс-маршрут от станции МЦД "Лобня" до Перепечинского кладбища запустят 30 ноября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Экспресс-маршрут №865а от станции первого маршрута МЦД-1 "Лобня" до Перепечинского кладбища запускается с 30 ноября. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В департаменте отметили, что посетителям кладбища таким образом будет удобнее добираться до МЦД. Остановки у маршрута будут только на конечных пунктах.

Ранее стало известно, что с 25 по 30 ноября в связи с ремонтом закроется прямая пересадка между станциями "Черкизовская" и МЦК "Локомотив". Москвичам посоветовали пользоваться пересадкой по улице через выходы 1–2 и 5–6.

На магистральные маршруты в центре и на юго-востоке столицы вышли 38 электробусов. Инновационный транспорт вышел вместо автобусов на маршруты М5, М6, Sk3 и № 765.