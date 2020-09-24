Абонемент на МЦД для студентов и школьников увеличили до 3 месяцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Для студентов и школьников увеличили срок абонемента для поездок на МЦД до трех месяцев, сообщается в Telegram-канале Дептранса Москвы.
"В кассах столичного метрополитена студенты и школьники могут записать абонемент на карту москвича: 405 рублей – за 1 месяц и 1215 рублей – за 3 месяца", – говорится в сообщении.
В Дептрансе уточнили, что по абонементу можно ездить по центральной зоне МЦД. Для поездок за ее пределы следует оформить разовый билет со скидкой 50% в любой кассе диаметров.
Ранее в Дептрансе назвали долю учащихся среди пассажиров МЦД. В настоящий момент каждым шестым пассажиром центральной зоны, по сообщениям ведомства, является учащийся. Студенты и школьники записывают на свои социальные карты москвича абонемент для проезда по МЦД, МЦК и метро.
Также в 2020 году карту москвича получили более 24 тысяч студентов, аспирантов и ординаторов. Использовать ее можно для льготного проезда в городском общественном транспорте, а также для получения скидки более чем в 7 тысячах магазинов и предприятий. Также в терминалах единой медицинской информационно-аналитической системы с помощью карты можно записаться к врачу.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: