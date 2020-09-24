Абонемент на МЦД для студентов и школьников увеличили до 3 месяцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Для студентов и школьников увеличили срок абонемента для поездок на МЦД до трех месяцев, сообщается в Telegram-канале Дептранса Москвы.

"В кассах столичного метрополитена студенты и школьники могут записать абонемент на карту москвича: 405 рублей – за 1 месяц и 1215 рублей – за 3 месяца", – говорится в сообщении.

В Дептрансе уточнили, что по абонементу можно ездить по центральной зоне МЦД. Для поездок за ее пределы следует оформить разовый билет со скидкой 50% в любой кассе диаметров.

Ранее в Дептрансе назвали долю учащихся среди пассажиров МЦД. В настоящий момент каждым шестым пассажиром центральной зоны, по сообщениям ведомства, является учащийся. Студенты и школьники записывают на свои социальные карты москвича абонемент для проезда по МЦД, МЦК и метро.

Также в 2020 году карту москвича получили более 24 тысяч студентов, аспирантов и ординаторов. Использовать ее можно для льготного проезда в городском общественном транспорте, а также для получения скидки более чем в 7 тысячах магазинов и предприятий. Также в терминалах единой медицинской информационно-аналитической системы с помощью карты можно записаться к врачу.