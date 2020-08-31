Более 24 тыс студентов, аспирантов и ординаторов получили карту москвича в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В 2020 году карту москвича получили более 24 тысяч студентов, аспирантов и ординаторов, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"С данной картой можно получать стипендию и другие социальные выплаты более удобным способом. С момента появления услуги выпущено более 2 миллионов карт для студентов, аспирантов и ординаторов. Сегодня их держателями являются 455 тысяч человек", – сообщил генеральный директор ГУП "Московский социальный регистр" Иван Бутурлин.

Использовать карту можно для льготного проезда в городском общественном транспорте, а также для получения скидки более чем в 7 тысячах магазинах и предприятиях. Также в терминалах единой медицинской информационно-аналитической системы с помощью карты можно записаться к врачу.

Ранее в Дептрансе назвали долю учащихся среди пассажиров МЦД. В настоящий момент каждым шестым пассажиром "Центральной" зоны является учащийся. Студенты и школьники записывают на свои социальные карты москвича абонемент для проезда по МЦД, МЦК и метро.