24 августа, 08:05Транспорт
Аэропорт Нижнекамска возобновил работу
Фото: depositphotos/nitinut380
Временные ограничения сняты в аэропорту Нижнекамска. Гавань вновь принимает и отправляет рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
По его словам, меры объявлялись для обеспечения безопасности полетов.
Ранее аналогичные ограничения были отменены в аэропортах Ижевска, Калуги, Кирова, Нижнего Новгорода, Саратова, Пензы и Казани. Воздушные гавани этих городов вернулись к штатной работе.
При этом в Казани на запасные аэродромы улетели 12 самолетов. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
Между тем в телеграм-каналах начали распространяться сообщения об открытии аэропорта Краснодара имени Екатерины II. Однако в Росавиации опровергли эту информацию, добавив, что в настоящее время авиагавань закрыта из соображений безопасности полетов.