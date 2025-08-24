Аэропорт Нижнекамска возобновил работу

Фото: depositphotos/nitinut380

Временные ограничения сняты в аэропорту Нижнекамска. Гавань вновь принимает и отправляет рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, меры объявлялись для обеспечения безопасности полетов.

Ранее аналогичные ограничения были отменены в аэропортах Ижевска, Калуги, Кирова, Нижнего Новгорода, Саратова, Пензы и Казани. Воздушные гавани этих городов вернулись к штатной работе.

При этом в Казани на запасные аэродромы улетели 12 самолетов. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Между тем в телеграм-каналах начали распространяться сообщения об открытии аэропорта Краснодара имени Екатерины II. Однако в Росавиации опровергли эту информацию, добавив, что в настоящее время авиагавань закрыта из соображений безопасности полетов.

