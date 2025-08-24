Временные ограничения сняты в аэропорту Казани

Фото: 123RF/merydolla

Временные ограничения на работу сняты в аэропорту Казани, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов.

Во время действия ограничений на запасные аэродромы улетели 12 самолетов, следовавших в Казань.

Кореняко добавил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее аналогичные ограничения были отменены в аэропортах Ижевска, Калуги, Кирова, Нижнего Новгорода, Саратова и Пензы. Воздушные гавани этих городов вернулись к штатной работе.