Поезда временно не ходят на участке Сокольнической линии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Поезда временно не осуществляют движение от станции "Саларьево" до "Новомосковской" на красной линии столичного метрополитена. Соответствующее предупреждение появилось на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Ограничения введены на фоне подготовки к открытию станции "Потапово". Составы вновь начнут курсировать на указанном участке в 05:30 29 августа.

Работы стараются проводить в тот момент, когда пассажиров в подземке меньше всего.

Бесплатные компенсационные автобусы запущены на Сокольнической линии. Пассажирам также готовы помочь свыше 45 сотрудников ЦОМП. Они могут рассказать о наиболее удобном альтернативном маршруте, объяснить, где находится ближайшая остановка и указать на необходимый автобус.

Сергей Собянин провел ранее технический пуск станции "Потапово". Она примет первых пассажиров в ближайшее время, отметил мэр. Ожидается, что станция значительно улучшит транспортную доступность районов Южное Бутово и Коммунарка.

Перегон "Новомосковская" – "Потапово" длиной 2,1 километра в основном проходит по поверхности земли. Подземная часть строилась открытым способом.

