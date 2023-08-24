В России может возникнуть дефицит автомоек и шиномонтажей – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В крупных российских городах может возникнуть дефицит небольших автомастерских, моек и пунктов шиномонтажа. Об этом сообщает газета "Известия".

По словам члена правления Союза автосервисов России Дмитрия Даньшова, это связано с практикой реорганизации бывших промзон в мегаполисах. Дело в том, что на их месте строят жилые кварталы, торговые центы и офисные здания, зачастую мест под автосервисы там не находится. Решить проблему, считает он, позволит выделение отдельных зон под такие организации, например, на парковках.

В свою очередь, вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заметил, что отсутствие решения этой проблемы может привести к снижению безопасности на дорогах, поскольку автовладельцы не захотят ездить в отдаленные техцентры, пока неисправность не станет критической.

Ранее российские автодилеры заявили, что в РФ повысилась доступность запчастей для иномарок, хотя их дефицит все еще сохраняется. При этом до этого стало известно, что востребованные автозапчасти за год подешевели в среднем на 30–40%.

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