Дилеры заявили, что доступность автозапчастей для иномарок в России улучшилась

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Доступность автозапчастей для иномарок в России повысилась, однако незначительный дефицит комплектующих еще есть, пишет РИА Новости со ссылкой на опрошенных дилеров.

Директор по продажам автомобилей с пробегом ГК "Автодом" Владимир Желобов сообщил, что сейчас существуют сложности с поставками сложных узлов, которые могут занимать от 60 дней до полугода. По его словам, цены на уникальные детали зависят от курсов валют. Так, с начала 2022 года они выросли в два раза.

В свою очередь, директор по маркетингу АГ "Авилон" Андрей Каменский добавил, что пока что нет предпосылок для снижения стоимости комплектующих в России.

"Основной объем деталей для обслуживания и ремонта по-прежнему есть в наличии у дилеров. Даже если тех или иных позиций не хватает, сроки их поставок находятся в разумных пределах – в среднем это несколько дней", – поделился Каменский.

Между тем выяснилось, что немецкие автомобильные концерны BMW и Audi ограничили доступ дилеров из РФ к своему программному обеспечению. После этого станции ТО не смогут просматривать пробег автомобилей этих марок, историю обслуживания, а также программировать дубликаты ключей.

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