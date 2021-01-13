Паркинг на 1000 машин в поселении Сосенское украсят "флаги"

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Многоэтажный открытый паркинг на 1000 машино-мест планируется построить вблизи деревни Николо-Хованское в ТиНАО. Об этом заявил главный архитектор столицы, первый зампредседателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Паркинг возведут в поселении Сосенское с встроенной автомойкой.

"Несмотря на то что паркинги – утилитарные сооружения, они являются самостоятельными объектами, чей архитектурный облик играет большую роль в формировании городской среды", – сообщил Кузнецов. По его словам, проектировщики решили выбрать изящное решение, оштукатурив фасады в белый и темно-серые цвета.

Планируется, что по периметру нового паркинга будут размещены вертикальные металлические панели ярко-красного оттенка. У него будет семь уровней, на первом появится мойка, ремонтный пост, а также технические помещения. Площадь здания будет составлять порядка 27 тысяч квадратных метров.

Ранее говорилось, что жилой дом с подземным паркингом планируют построить в Коммунарке. Проект был одобрен Москомархитектурой как отвечающий всем современным требованиям.