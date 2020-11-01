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17:22

Цены на парковку у аэропорта Внуково снизили с 1 ноября

город транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 1 ноября снизились цены на парковку у аэропорта Внуково, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

По новому тарифу парковка со шлагбаумом на 2-й Рейсовой улице, владение 2, стоит 100 рублей в час в течение первых двух часов, далее – бесплатно до конца дня.

Раньше автомобилисты платили 200 рублей в час круглосуточно. Теперь машину можно оставить на несколько дней – цена не превысит 200 рублей в сутки.

Парковку можно оплатить дистанционно, отсканировав QR-код с парковочного билета или введя его номер вручную в приложении "Парковки Москвы".

Ранее сообщалось, что рядом с аэропортом Внуково появится паркинг на 1 700 машино-мест. Автостоянку украсят большой медиаэкран и вертикальные ламели

В здании будет пять этажей. Новую парковку разделят на сектора. Внешние конструкции покрасят в белый цвет. Внутренние помещения автостоянки будут разного цвета. В качестве проектировщика выступает организация "ПаритетПроект".

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