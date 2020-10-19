Новая автостоянка появится рядом с аэропортом Внуково

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Рядом со столичным аэропортом Внуково появится паркинг, который будет рассчитан на 1 700 машино-мест. Планируется, что автостоянку украсят большой медиаэкран и вертикальные ламели, заявили представители комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.

"Архитектурный облик строения достаточно лаконичный, но с интересными деталями: на первом этаже витражное остекление будет в виде вертикальных полупрозрачных полос, с 2-й по 5-й этаж фасады украсят прямоугольные ламели, которые придадут зданию легкость, а на юго-восточной стене разместится большой медиаэкран", – сообщил первый зампредседателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Известно, что Москомархитектурой уже был рассмотрен проект этого паркинга. В здании будет пять этажей. Новую парковку разделят на сектора. В результате внешние конструкции покрасят в белый цвет. Внутренние помещения автостоянки будут разного цвета. В качестве проектировщика выступает организация "ПаритетПроект".

Ранее железнодорожный тоннель был отремонтирован рядом с аэропортом Внуково. Капитальный ремонт провели на участке движения поездов аэроэкспресса.