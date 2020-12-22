Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жилой дом с подземным паркингом планируют построить в Коммунарке, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

"Жилой многосекционный дом с подземным паркингом планируют построить в поселке Коммунарка", – заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он добавил, что общая площадь комплекса составит 43 тысячи квадратных метров. Он будет иметь разную высоту: 1, 8, 13 и 16 этажей. Секции будут располагаться по принципу квартальной застройки.

Кузнецов отметил, что дом будет состоять из нескольких секций переменной этажности. Сообщается, что в качестве облицовки будет использоваться керамогранит четырех оттенков и плитка "под кирпич".

Проект был одобрен Москомархитектурой как отвечающий всем современным требованиям. Отмечается, что первые нежилые этажи будут иметь остекленные входные группы. Кроме того, подземный паркинг решит вопрос с хранением автомобилей. Дворовая территория будет благоустроена.

Ранее сообщалось, что возле метро "Озерная" возведут жилой комплекс. В него войдут три детских сада, две школы, офисы и физкультурно-оздоровительный комплекс. За основу жилого комплекса возьмут дома с подземными гаражами.