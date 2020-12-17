Столичные власти одобрили облик застройки издательства "Правда"

Фото: Москомархитектура

Москомархитектура одобрила облик застройки издательства "Правда", сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в основу положена концепция офисного квартала из четырех башен healthy building. В частности, два офисных здания свяжут одноуровневым стилобатом. Согласно задумке, одно из этих зданий станет архитектурной доминантой всего Белорусского делового кластера.

"Фасады, выполненные из стеклофибробетона с панорамным остеклением, впишутся в сложившуюся ткань городской застройки", – сообщили в Москомархитектуре.

Девелопером проекта выступает компания Stone Hedge. Она выкупила территорию бывшего издательства "Правда" в 2019 году. В планах компании – строительство бизнес-квартала, в который будут инвестировать 14 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что на улице Удальцова построят новый многофункциональный комплекс в виде треугольника. Общая площадь здания составит 15,5 тысячи квадратных метров. Большая часть комплекса будет предоставлена под офисы.