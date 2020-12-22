Около метро "Озерная" планируют построить ЖК и три детских сада

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В районе Очаково-Матвеевское около станции метро "Озерная" планируется построить жилой комплекс, три детских сада, две школы, ФОК и офисы, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики столицы.

Как рассказал руководитель департамента Сергей Левкин, данный участок находится в границах производственной зоны "Южное Очаково", сроки реализации проекта не определены, строительство будет проходить в несколько этапов.

Левкин подчеркнул, что в планах застройщика в пешей доступности от станции "Озерная" возвести ЖК, состоящий из домов с подземными гаражами, включая встроенно-пристроенный объект здравоохранения.

Он отметил, что комплексное освоение территорий является приоритетным направлением утвержденной Сергеем Собяниным градостроительной политики.

"Поэтому проектом предусмотрено также возведение трех дошкольных учреждений на 150, 250 и 275 мест соответственно, а также двух общеобразовательных школ на 550 мест и на 1000 мест", – сообщил Левкин.

Ранее сообщалось о планах построить в микрорайонах столичного района Богородское современные кварталы по программе реновации. В них будут дворы без автомобилей, также там предусмотрят общественные пространства.

Кроме того, комплекс жилых домов по программе реновации построят в Коптеве. Объект расположится в проезде Черепановых, владении 56А.