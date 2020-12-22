Около метро "Озерная" планируют построить ЖК и три детских сада

11:06
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
В районе Очаково-Матвеевское около станции метро "Озерная" планируется построить жилой комплекс, три детских сада, две школы, ФОК и офисы, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики столицы.
Как рассказал руководитель департамента Сергей Левкин, данный участок находится в границах производственной зоны "Южное Очаково", сроки реализации проекта не определены, строительство будет проходить в несколько этапов.
Левкин подчеркнул, что в планах застройщика в пешей доступности от станции "Озерная" возвести ЖК, состоящий из домов с подземными гаражами, включая встроенно-пристроенный объект здравоохранения.
Он отметил, что комплексное освоение территорий является приоритетным направлением утвержденной Сергеем Собяниным градостроительной политики.
"Поэтому проектом предусмотрено также возведение трех дошкольных учреждений на 150, 250 и 275 мест соответственно, а также двух общеобразовательных школ на 550 мест и на 1000 мест", – сообщил Левкин.
Ранее сообщалось о планах построить в микрорайонах столичного района Богородское современные кварталы по программе реновации. В них будут дворы без автомобилей, также там предусмотрят общественные пространства.
Кроме того, комплекс жилых домов по программе реновации построят в Коптеве. Объект расположится в проезде Черепановых, владении 56А.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: