Работу парковки восстановили у платформы Кокошкино

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Работу парковки со шлагбаумом восстановили у платформы Кокошкино Киевского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили в пресс-службе Московского паркинга.

Уточняется, что ранее парковка не функционировала из-за проведения ремонтных работ.

"Парковка со шлагбаумом, расположенная вблизи платформы Кокошкино, работает в штатном режиме", – подтвердили в пресс-службе.

Там напомнили, что полный список платных городских парковок имеется на сайте parking.mos.ru. Кроме того, ознакомиться с перечнем можно в мобильном приложении "Парковки Москвы".

Ранее в департаменте транспорта столицы назвали марки автомобилей, которые чаще всего нарушают правила парковки в Москве. Там уточнили, что наиболее частая причина нарушений – незаконная парковка.