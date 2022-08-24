В Москве расширили список станций, где раздают воду из-за жары

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С 16:00 еще на пяти станциях московского метро начали раздавать бесплатную воду из-за жары. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Воду можно получить на станциях "Отрадное", "Сокол", "Аэропорт", "Пушкинская", "Владыкино" (МЦК).

В вечерние часы пик питьевую воду будут раздавать на Ярославском, Казанском, Курском, Павелецком, Киевском, Белорусском и Савеловском вокзалах, а также на станциях Мытищи, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Одинцово, Тушинская, Щербинка, Нижегородская, Домодедово, Люберцы-1, Солнечная, Апрелевка, Пушкино, Окружная, Площадь трех вокзалов (Каланчевская), Ольгино, Расторгуево, Раменское, Славянский бульвар, Нахабино, Павшино.

Ранее воду в Москве начали раздавать на станциях "Технопарк", "Выхино", "Фили", "Филевский парк", "Пионерская", "Багратионовская", "Студенческая", "Кутузовская", "Окружная" (МЦК). Также воду можно получить на автостанции "Орехово".

Ранее Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 24 августа. Предупреждение выпустили из-за пожароопасности. Действовать оно будет до 14:00 25 августа. Также в Москве предупредили об очень высокой температуре с 12:00 до 18:00 25 августа.

