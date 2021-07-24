Маршруты трамваев между метро "Войковская" и "Дмитровская" изменятся с 26 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Маршруты трамваев, которые курсируют между станциями метро "Войковская" и "Дмитровская", изменятся с 26 июля. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Мы ремонтируем пути на улицах Зои и Александра Космодемьянских, Костякова и в Дмитровском проезде. Эти работы требуют закрытия движения, но только по выходным, а также по будням после вечернего часа пик", – уточнили в Дептрансе.

Так, по будням после 21:00 не будут работать трамваи № 23, 27 и 29. Маршрут № 30 станет короче и продлится только до метро "Войковская".

В выходные дни с утра до 21:00 пассажирам не будут доступны трамваи № 27, 29, 30, а трамваи № 31 проследуют от метро "Войковская" до Михалково (МЦК Коптево). После 9 вечера перестанут работать уже трамваи № 23, 27, 29, 30, в то время как № 31 поедет по обычному маршруту до "Войковской".

Для проезда жители и гости города могут воспользоваться автобусом № 027 от метро "Дмитровская" до метро "Войковская".

Ранее в Дептрансе сообщили о временном перекрытии движения в Дмитровском переулке. С 23 июля здесь будут укладывать асфальт, и проезд станет возможным только для машин местных жителей.