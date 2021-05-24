Миронов призвал ввести скоростной и возрастной ценз при использовании электросамокатов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Для использования электросамокатов должны действовать скоростные и возрастные ограничения. В этом уверен лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
Он отметил, что партия планирует разработать соответствующие законодательные поправки совместно с экспертами.
"Необходимо как можно скорее ввести законодательное регулирование для передвижения на электросамокатах. Как минимум необходимы скоростные и возрастные ограничения, а также обязательное страхование гражданской ответственности", – написал политик в своем телеграм-канале.
Миронов напомнил, что электросамокаты набирают все большую популярность, при этом они способны развивать довольно высокую скорость, отчего представляют опасность. С начала сезона уже произошло несколько резонансных аварий, однако об электросамокатах нет ни слова в российском законодательстве, подчеркнул он.
Депутат сообщил, что в Санкт-Петербурге ряд ограничений уже действует. Власти договорились с прокатными компаниями о допустимой скорости и местах парковки.
"Но это все на уровне добровольных соглашений и рекомендаций – нужны четкие нормы. Власти Санкт-Петербурга договорились с кикшеринговыми компаниями об ограничении скорости электросамокатов 15 километрами в час. Разрешенный лимит в Москве – до 25 километров в час, во многих городах нет никаких регулирующих норм", – сообщил руководитель фракции.
При этом он выразил уверенность, что нормы должны отличаться для разных электросамокатов, так как одни из них ближе к велосипедам, другие – к мопедам.
Ранее стало известно, что число аварий с электросамокатами, по данным ЦОДД, выросло на 66% в 2020 году. Эксперты отмечали, что для изменения ситуации одних ограничений недостаточно. Важную роль играет ответственность граждан и культура катания на электросамокатах.
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