01:56Транспорт
Пассажиры аварийно севшего в Пулково самолета вылетели на Кубу
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Пассажиры рейса Москва – Кайо-Коко, высаженные в воскресенье днем в петербургском аэропорту Пулково из-за неисправности самолета, вылетели на кубинский остров, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура в телеграм-канале.
"Самолет вылетел в пункт назначения", – сообщили в ведомстве.
Лайнер, принадлежащий авиакомпании "Северный ветер", сел в Санкт-Петербурге 23 февраля в 14:45 по московскому времени. По предварительным данным, причиной для этого послужила техническая неисправность.
Впоследствии 434 пассажира, 25 из которых дети, были благополучно высажены из самолета. Транспортная прокуратура взяла под контроль данную ситуацию.
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