Пассажиры аварийно севшего в Пулково самолета вылетели на Кубу

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пассажиры рейса Москва – Кайо-Коко, высаженные в воскресенье днем в петербургском аэропорту Пулково из-за неисправности самолета, вылетели на кубинский остров, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура в телеграм-канале.

"Самолет вылетел в пункт назначения", – сообщили в ведомстве.

Лайнер, принадлежащий авиакомпании "Северный ветер", сел в Санкт-Петербурге 23 февраля в 14:45 по московскому времени. По предварительным данным, причиной для этого послужила техническая неисправность.

Впоследствии 434 пассажира, 25 из которых дети, были благополучно высажены из самолета. Транспортная прокуратура взяла под контроль данную ситуацию.