Пассажиров рейса Петербург – Калининград отправили резервным из "Пулково"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Самолет, вылетевший из Санкт-Петербурга в Калининград, вернулся в аэропорт Пулково по технической причине. Об том сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы авиакомпании "Россия".

Сообщается, что пассажиры будут отправлены в Калининград резервным бортом.

Ранее сообщалось, что самолет "Уральских авиалиний", летевший из Санкт-Петербурга в Худжанд вернулся в аэропорт вылета из-за сообщения о якобы готовящемся теракте. Выяснилось, что в аэропорт Пулково позвонил мужчина и сообщил, что в багаже его беременной супруги, летевшей в Худжанд, находится подозрительный предмет и предупредил о возможном теракте. Взрывоопасного предмета не оказалось, а мужчина лишь хотел, чтобы женщина не улетала к родителям.

До этого рейс FZ966 авиакомпании Flydubai в ОАЭ задержался в аэропорту Внуково более чем на 17 часов. По информации СМИ, причиной задержки могли стать неполадки с датчиками диайсинга.