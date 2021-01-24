Пассажиропоток на станции "Новые Черемушки" увеличился на 83%

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Пассажиропоток на станции метро "Новые Черемушки" в субботу увеличился на 83%, сообщает столичный департамент транспорта в своем телеграм-канале.

В ведомстве напомнили, что с 23 января по 7 февраля для пассажиров закрылся участок "Беляево" – "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии метро. В течение этого времени поезда будут курсировать от станции "Новые Черемушки" в центр и от станции "Беляево" на юг. Вместо поездов пассажиры смогут пользоваться бесплатными маршрутами КМ.

В первый день закрытия участка количество людей, начинающих свою поездку со станции "Новые Черемушки", выросло в 1,8 раза. Ею воспользовались 37,1 тысячи пассажиров. Бесплатные автобусы КМ в субботу перевезли более 122 тысяч пассажиров.

Москвичам рекомендуют выбирать для поездок соседние линии метро.

Ранее сообщалось о закрытии участка Калужско-Рижской линии метро. Ограничения ввели в связи с прокладкой тоннеля будущей БКЛ.

На время закрытия станций запущены бесплатные автобусы КМ. Рядом с закрытыми станциями дежурят инспекторы ЦОМП, которые помогают составить альтернативный маршрут.

В связи с этим движение транспорта ограничили в районах Коньково, Теплый Стан и Ясенево. Ограничения будут действовать до 9 февраля. При этом для проезда общественного транспорта организованы выделенные полосы протяженностью порядка 9 километров.

В частности, выделенные полосы появились на улице Профсоюзной – от улицы Гарибальди до улицы Миклухо-Маклая. Также проезд доступен для наземного городского транспорта в районе остановки "Метро Беляево" и на участке от улицы Профсоюзной до улицы Новочеремушкинской. При этом на Профсоюзной улице действующую выделенную полосу расширили до двух.

Кроме того, водители личного транспорта не смогут проехать по улице Миклухо-Маклая – от улицы Профсоюзной до дома 43, по дублеру улицы Профсоюзной – от дома 98к1 до улицы Миклухо-Маклая, а также по боковому проезду улицы Профсоюзной в районе домов 85к1 и 39/25.

Проезд также запретили при выезде из дворов домов 98к1, 100, 102/47 на дублер улицы Профсоюзной. Кроме того, выехать не получится из дворов домов 43к1, 55, 73, 83к3, 83А и с парковки у дома 45А на улицу Профсоюзную.

