В продажу поступили тематические объединенные карты "Стрелка-Тройка"

Фото: министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Объединенные транспортные карты "Стрелка-Тройка" поступили в продажу. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"На новой карте изображена медицинская маска, которая напомнит пассажирам о необходимости надевать средства защиты в транспорте", – говорится в сообщении.
Приобрести карты можно в кассах 26 автовокзалов и автостанций АО "Мострансавто". Цена карты составляет 200 рублей. После покупки на счету пассажира будет 120 рублей. Объединенной картой можно оплачивать проезд на всех видах общественного транспорта Московской области и Москвы.
Ранее Владимир Путин подписал закон, согласно которому транспортные и школьные карты можно пополнять наличными.
Теперь можно пополнять карты, которые реализованы как электронные средства платежа. В пояснительной записке к закону сообщается, что около 60–70% таких карт пополняются наличными или через банки с помощью платежных агентов.
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