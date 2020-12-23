В продажу поступили тематические объединенные карты "Стрелка-Тройка"

Фото: министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Объединенные транспортные карты "Стрелка-Тройка" поступили в продажу. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"На новой карте изображена медицинская маска, которая напомнит пассажирам о необходимости надевать средства защиты в транспорте", – говорится в сообщении.

Приобрести карты можно в кассах 26 автовокзалов и автостанций АО "Мострансавто". Цена карты составляет 200 рублей. После покупки на счету пассажира будет 120 рублей. Объединенной картой можно оплачивать проезд на всех видах общественного транспорта Московской области и Москвы.

Ранее Владимир Путин подписал закон, согласно которому транспортные и школьные карты можно пополнять наличными.

Теперь можно пополнять карты, которые реализованы как электронные средства платежа. В пояснительной записке к закону сообщается, что около 60–70% таких карт пополняются наличными или через банки с помощью платежных агентов.