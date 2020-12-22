Путин подписал закон о пополнении наличными транспортных и школьных карт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Владимир Путин подписал закон, согласно которому транспортные и школьные карты можно пополнять наличными. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Теперь можно пополнять карты, которые реализованы как электронные средства платежа. В пояснительной записке к закону сообщается, что около 60–70% таких карт пополняются наличными или через банки с помощью платежных агентов.

Отмечается, что сохранение возможности пополнения карт наличными позволит получать удобные платежные сервисы. Кроме того, авторы закона уверены, что с помощью снятия запрета можно будет повысить прозрачность денежного обращения, а также снизить нагрузку на бюджеты регионов.

Ранее сообщалось, что рост цен на проезд в общественном проезде в Москве в 2021 году будет минимальным. Кроме того, стоимость некоторых билетов останется неизменной. Сообщалось, что тарифы на проезд повысятся на уровень инфляции.