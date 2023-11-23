Серийный выпуск кроссовера "Москвич 5" запланирован на первое полугодие 2024 года

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Начало серийного выпуска "Москвич 5" запланировано на первое полугодие следующего года. Об этом РИА Новости заявил директор автозавода "Москвич" по производству Олег Масляков.

По его словам, "Москвич 5" – это среднеразмерный кроссовер. Уточняется, что его продажи также начнутся в первой половине 2024 года.

Ранее сообщалось, что "Москвич" собирается выпустить около 50 тысяч автомобилей бренда в 2024 году.

Масляков отметил, что "Москвич" планирует расширить дилерскую сеть, кроме того, на сегодня она насчитывает 82 центра в 51 российском городе.

До этого в Минпромторге РФ сообщили, что благодаря программе льготного автокредитования в РФ с 2024 по 2026 год планируют продать свыше 330 тысяч отечественных авто.

Завод "Москвич" выпустил 31 тыс автомобилей за год работы