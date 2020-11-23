"Аэрофлот" возобновляет чартеры между Баку и Москвой

Фото: пресс-служба "Аэрофлота"

Россияне, которые были вынуждены остаться в Азербайджане из-за COVID-19, с 26 ноября смогут вернуться домой регулярными чартерными рейсами компании "Аэрофлот", сообщает пресс-служба бакинского Международного аэропорта Гейдара Алиева.

"С 26 ноября авиакомпания "Аэрофлот" приступит к выполнению регулярных чартерных рейсов по маршруту Баку – Москва. Рейсы будут выполняться дважды в неделю по четвергам и воскресеньям", – говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

Кроме того, 30 ноября авиакомпания SkyUp Airlines осуществит чартерный рейс Баку – Киев, которым на родину смогут вернуться граждане Украины.

"К полетам будут допускаться только пассажиры, имеющие гражданство или право въезда в страну назначения, а также прошедшие тестирование и получившие негативный результат на коронавирус (COVID-19)", – пояснили в аэропорту.

Ранее "Аэрофлот" с 18 ноября возобновил полеты в Иран, а с 19 ноября начал проводить рейсы в Гонконг.