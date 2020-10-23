В РЖД сообщили об изменении режима курсирования некоторых поездов дальнего следования

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В осенне-зимний период на ряде направлений изменится периодичность курсирования поездов дальнего следования, сообщили в пресс-службе РЖД.

"Будет временно ограничено движение 19 пар поездов дальнего следования и сокращена периодичность курсирования 38 пар поездов, спрос на которые минимален", – говорится в сообщении.

В пресс-службе также уточнили, что график будут корректировать по отдельным датам и при наличии альтернативных маршрутов, обеспечивающих возможность проезда железнодорожным транспортом.

Уточняется, что пассажиры которые уже запланировали поездки, могут совершить их те же даты или близкие к ним на других поездах. Средства за билеты, купленные на отмененные рейсы поездов, можно вернуть в полном объеме.

В конце лета РЖД возобновили движение почти 80% отмененных на фоне COVID-19 поездов. Все пассажиры получали рекомендацию иметь при себе маски.

Также сообщалось, что билеты на некоторые поезда Федеральной пассажирской компании (АО "ФПК") отправлением 4 ноября доступны пассажирам по цене от 250 рублей.