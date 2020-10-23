ФПК продаст билеты на ряд поездов 4 ноября по сниженной цене

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Билеты на некоторые поезда Федеральной пассажирской компании (АО "ФПК") отправлением 4 ноября доступны пассажирам по цене от 250 рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Как рассказали в пресс-службе компании-перевозчика, приобрести проездные документы по льготной цене в рамках акции "Тариф Единство" можно до 30 октября.
Специальное предложение действует для дневных скоростных поездов с местами для сидения – "Стрижа", "Ласточки", "Ивана Паристого" и других. Акция предназначена для билетов из Москвы до Нижнего Новгорода, Брянска, Смоленска, Белгорода, Курска и Воронежа.
Полный список доступных маршрутов размещен на сайте ОАО "РЖД". В рамках акции нельзя применять другие специальные тарифы или скидки. Уточняется также, что билеты можно купить онлайн или в кассах.
С 16 октября между Москвой и Смоленском запустили новый поезд. Двухэтажные составы доступны четыре дня в неделю – по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Время отправления из Москвы – 9:56, из Смоленска – 16:50.
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