Садовое кольцо и ряд улиц в центре Москвы закрыты из-за электрофестиваля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве временно закрыли движение по Садовому кольцу и ряду центральных улиц в связи с проведением Московского транспортного электрофестиваля 23 августа. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

С 20:00 до 23:00 водители не смогут проехать по одной полосе в каждом направлении на участках улиц:



Зубовской (от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы);

Большой Пироговской (от Новодевичьего проезда до Зубовской улицы);

проезда Девичьего Поля (от Плющихи до Зубовской улицы).

Кроме того, с 00:01 до 18:00 закрыто движение транспорта на участке Новоконюшенного переулка от улицы Бурденко до проезда Девичьего Поля. До 20:00 перекрыт проезд на участках улиц Зубовской и Большой Пироговской, а также в проезде Девичьего Поля.

С 11:50 до окончания проезда колонны будет закрыто движение по внешней стороне Садового кольца и Зубовской улице (от Дашкова переулка до Садового кольца).

Помимо этого, до окончания мероприятия запрещена парковка на улицах Зубовской и Большой Пироговской, в проезде Девичьего Поля, Новоконюшенном переулке. Также до 18:00 нельзя парковаться на участке Дашкова переулка в районе дома 3, строения 1 на Зубовской площади.

Как сообщалось ранее, на 28–29 километре ЦКАД в районе пересечения с Дмитровским шоссе 26, 27 и 28 августа будет изменена схема движения авторанспорта в обоих направлениях. Ограничения связаны с проведением строительных работ транспортной развязки.

Кроме того, движение на ряде участков улицы Юных Ленинцев на юго-востоке Москвы также ограничат с 26 августа до 20 ноября. Для движения будет частично закрыта одна полоса.

