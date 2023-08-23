Столичные аэропорты начали работу в штатном режиме после ночных ограничений

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Московские аэропорты и подмосковный Жуковский работают в штатном режиме после введенного ночью ограничения. Об этом сообщается в телеграм-канале Росавиации.

"По состоянию на 08:00 по московскому времени 23 августа 2023 года аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме", – говорится в сообщении ведомства.

Утром 23 августа в целях обеспечения безопасности столичные аэропорты временно приостановили прием и выпуск самолетов. Два воздушных судна были направлены в запасные аэропорты. В настоящее время пассажиры ранее перенаправленных рейсов доставлены в запланированные аэропорты.

Около 03:30 стало известно, что в строящееся здание в "Москва-Сити" попал беспилотник. Помимо этого, БПЛА были сбиты в небе над Можайским и Химкинским районами столицы.

Как сообщил Сергей Собянин, пострадавших в результате атаки на здание в "Москва-Сити" не было. Последствия произошедшего на месте уточняли экстренные службы города. В соседних пятиэтажных домах было выбито несколько окон.



Собянин сообщил об отсутствии пострадавших при попадании БПЛА в здание "Сити"