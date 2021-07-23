Современные системы дымоудаления установят на станциях бывшей Каховской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Станции "Каховская", "Варшавская" и "Каширская" бывшей Каховской линии столичного метро оборудуют современными системами дымоудаления. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
"В настоящее время в рамках работ по реконструкции на станциях смонтируют системы дымоудаления, соответствующие всем актуальным нормам безопасности", – объяснил заммэра Андрей Бочкарев, отметив, что станции были построены полвека назад, поэтому не отвечают современным требованиям пожарной безопасности.
Он уточнил, что на "Каховской" новая система уже смонтирована полностью, на "Варшавской" установлена новая монолитная платформа, под которой провели каналы дымоудаления. На "Кожуховской", по его словам, необходимо частично вскрыть конструкции станции, чтобы построить дополнительные технические помещения.
Три станции бывшей Каховской линии после реконструкции станут частью Большой кольцевой линии. "Каховскую" могут открыть уже в этом году. А завершение работ на "Варшавской" и "Каширской" запланировано на 2022 год.
Ранее Бочкарев заявил, что на станциях "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники" и "Текстильщики" восточного участка БКЛ завершаются земляные и продолжаются монолитные работы. Готовность участка оценивается в 44%.
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