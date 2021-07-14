Восточный участок БКЛ метро готов почти на 50% – Бочкарев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На всех четырех станциях восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро завершаются земляные и продолжаются монолитные работы, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Готовность восточного участка БКЛ протяженностью 11,4 километра оценивается на 44%, на всех четырех его станциях – "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники" и "Текстильщики" – завершаются земляные и полным ходом ведутся монолитные работы", – приводит слова Бочкарева пресс-служба Стройкомплекса.

По его словам, также на участке ведется тоннелепроходка при помощи щитов диаметром 6 и 10 метров.

В настоящее время на этапе работ находятся три тоннеля. Строительство еще одного начнется в течение нескольких недель. Предполагается, что работы завершат до конца текущего года.

В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов пояснил, что на станции "Кленовый бульвар" продолжается сооружение внутренних стен и перегородок, отделка платформы и бытовых помещений, монтаж системы вентиляции. По его словам, готовность станции составляет 46%.

Он отметил, что также работы ведутся в зоне группы камер съездов и пункта технического обслуживания.

Накануне Сергей Собянин сообщил о завершении строительства тоннелей БКЛ метро. По его словам, на днях специалисты завершили проходку одного из тоннелей на участке от станции "Кленовый бульвар" до станции "Каширская".

Градоначальник отметил, что новая станция, расположенная рядом с музеем-заповедником "Коломенское", является важным объектом, поскольку позволит горожанам переходить на Бирюлевскую линию метро.

Ранее сообщалось, что специалисты приступили к строительству соединительного перегонного тоннеля между БКЛ столичного метро и электродепо "Аминьевское". Соединительная линия будет служить для проезда поездов на БКЛ и должна обеспечить необходимый график движения.

Как отметил гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, проходка линии будет осуществляться в условиях непростой гидрогеологии.