Авиасалон МАКС, вероятнее всего, перенесут на 2024 год

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Международный авиасалон МАКС с высокой долей вероятности может быть перенесен на 2024 год, сообщает ТАСС со ссылкой на директора по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктора Кладова.

По его словам, есть соответствующее письмо от вице-премьера – министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, где он дает согласие на перенос мероприятия.

"Поэтому, вероятнее всего, в этом году МАКС не состоится, но при этом все договора сохраняют силу, все участники сохраняются и то же мероприятие пройдет год спустя", – сказал он.

Ранее сообщалось, что проведение авиасалона МАКС, назначенное организаторами на конец июля текущего года, могут перенести.

В госкорпорации "Ростех" рассказали, что в России создали новейший стелс-материал для самолетов, который способен поглощать до 95% электромагнитного излучения радаров. Опытные образцы были разработаны научно-производственной организацией "Росэлектроника" и успешно прошли ряд испытаний.

В настоящее время в боевой авиации применяются только радиопоглощающие покрытия, их наносят на самолеты. Новый стелс-материал отличается тем, что может сам быть элементом конструкции.



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