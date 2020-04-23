Шереметьево планирует запустить тестирование на COVID-19 в здравпунктах аэропорта

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Аэропорт Шереметьево планирует запустить тестирование на коронавирус в здравпунктах пассажирских терминалов, сообщает Агентство "Москва".

Ранее тестирование организовали в медпункте аэропорта Домодедово. Тест там проводится без предварительной записи – по факту обращения.

Перед процедурой нужно пройти опрос на предмет поездок в страны с неблагоприятной эпидемической ситуацией, о контактах с людьми, прибывшими из таких стран.

Пассажирам также измеряют температуру. Для проведения тестирования необходимо иметь при себе паспорт.

В России за последние сутки в России подтверждено 4 774 новых случая коронавирусной инфекции. 47,8% заболевших не имели клинических проявлений болезни. Всего на сегодняшний день по всей стране зарегистрировано 62 773 случая коронавируса.

29 марта Сергей Собянин расширил ограничительные меры в столице из-за ситуации с распространением коронавируса. Режим самоизоляции введен для всех жителей и гостей Москвы, а значительная часть предприятий и организаций временно приостановила работу.

Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Также разрешено гулять с домашними животными (на расстоянии не более 100 метров от дома), выносить мусор и совершать поездки до места работы (для тех, кто обязан ее посещать).

С 15 апреля в Москве начали действовать цифровые пропуска для передвижения по городу. Разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен.

