Ространснадзор назвал условие предотвращения инцидента в Шереметьеве

22 ноября 2018, 11:34
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Система глобального мониторинга позволила бы избежать гибели человека в аэропорту Шереметьево. Об этом заявил руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин, передает Агентство "Москва".
"Мы работаем по факту, по произошедшему событию. А должны работать по анализу большого массива данных состояния подконтрольных субъектов и не допустить самого события, факта происшествия. Если бы система глобального мониторинга работала, позавчерашнего события в Шереметьево не могло бы быть в природе", – сказал он на XII Международном форуме "Транспорт России".
20 ноября 25-летний гражданин Армении Альберт Епремян погиб от столкновения с самолетом в аэропорту Шереметьево. Накануне своей гибели он устроил драку. Об этом телеканалу Москва 24 рассказали худрук "Русского национального балета" Сергей Радченко и его супруга. Известны также подробности о том, что произошло после конфликта. Басаргин исключил вину компании "Аэрофлот" в случившемся.
Глава Росавиации Александр Нерадько сообщил о предстоящем расследовании. СК возбудил уголовное дело по факту гибели пассажира в аэропорту. Министерство транспорта также контролирует развитие ситуации.
Инцидент с гибелью человека на ВПП в Шереметьеве вызвал вопросы о безопасности
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