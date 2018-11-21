Стали известны подробности драки с участием Альберта Епремяна

21 ноября 2018, 17:21
Погибшего на ВПП в аэропорту Шереметьево депортировали из Испании без конвоя
Мужчину, сбитого самолетом в Шереметьеве, депортировали из Испании без конвоя, передает телеканал Москва 24. Выяснилось, что накануне происшествия пассажир устроил драку.
Художественный руководитель "Русского национального балета" Сергей Радченко рассказал, что перед гибелью мужчина подрался с ним. По словам Радченко, он сидел впереди. Молодой человек пошел в заднюю часть самолета, где устроил драку. Его усадили обратно на свое место.
Затем пассажир стал пристально смотреть на Радченко, и вдруг тот почувствовал удар в челюсть. "Я его спросил, за что? Он говорит: "Приедем – узнаешь", – пояснил Радченко.
Пассажиры позвали стюардесс, но те не могли успокоить агрессивного молодого человека. Стюардессы попросили другого мужчину, которому удалось договориться с конфликтующим пассажиром.
После этого пришел полицейский. Радченко отметил, что на буйного пассажира не надели наручники.
Супруга Сергея Радченко, заслуженная артистка России Елена Радченко, тоже подчеркнула, что молодой человек агрессивно смотрел на ее мужа. По ее мнению, отсутствие реакции на это и спровоцировало мужчину на удар в челюсть.
"Человек неадекватный. Грозился потом расправиться, сказал: "Выйдете – узнаете, что с вами будет". Человек находился под воздействием сильного вещества, а может, это была ломка", – рассказала Радченко.
Полицейские допросили мужчину в Шереметьеве и составили протокол, но что было дальше, точно неизвестно. По одним данным, его проводили до самолета, поскольку он успешно зарегистрировался на рейс до Еревана уже в Москве. Но тогда это означает, что он сбежал от правоохранителей. Неясно, почему они не сообщили об этом. Кроме того, если дебошир сам покинул терминал, то должен был долго находиться на взлетно-посадочной полосе. Туда он выбежал, отказавшись сесть в автобус, который доставляет пассажиров к самолету. В таком случае возникает вопрос, почему об этом не заявили диспетчеры.
20 ноября командир воздушного судна, вылетевшего из Москвы в Афины, сообщил о столкновении с неизвестным объектом во время взлета. Служба авиационной безопасности обнаружила на полосе тело мужчины.
Погибшим оказался 25-летний гражданин Армении Альберт Епремян. Сведения подтвердили в посольстве страны.
Глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что ведомство займется расследованием происшествия, которое продлится 10 дней. Министерство транспорта держит на контроле развитие ситуации. Возбуждено уголовное дело.
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