Авиакомпании попросили у правительства дополнительные 50 млрд рублей субсидий – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Российские авиакомпании обратились к правительству с просьбой предоставить дополнительные субсидии в размере 50 миллиардов рублей, сообщает РБК со ссылкой на источники в профильных ведомствах.
Отмечается, что авиакомпании обратили внимание на наступление зимнего сезона, который считается сложным для их сектора рынка. В связи с этим они попросили правительство выделить около 30 миллиардов рублей в четвертом квартале 2020 года и порядка 20 миллиардов рублей – в первом квартале 2021 года.
Авиакомпании подчеркнули, что в случае отсутствия полного возобновления международных полетов пассажиропоток упадет почти в два раза с середины октября по сравнению с прошлогодними показателями. Они отметили, что сезонные убытки будут гораздо больше, чем раньше, и это может привести к их банкротству.
Также в качестве причины экономических трудностей авиакомпаний указывается отсутствие рейсов в СНГ. В них отметили, что летать в эти страны сейчас может только "Аэрофлот", а полеты в Белоруссию, Казахстан и Киргизию могут осуществляться лишь раз в неделю.
Сообщается, что по итогам первого полугодия авиакомпании понесли убытки в общем размере 121 миллиарда рублей. Эксперты предполагают, что общая сумма убытков в 2020 году может составить 270–330 миллиардов рублей.
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что ущерб от отсутствия иностранных туристов составит 600 миллиардов рублей. В то же время крупных банкротств в туристической отрасли не было зафиксировано.
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