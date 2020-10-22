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Москва 24

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Экономика

10:15

Авиакомпании попросили у правительства дополнительные 50 млрд рублей субсидий – СМИ

транспорт экономика

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российские авиакомпании обратились к правительству с просьбой предоставить дополнительные субсидии в размере 50 миллиардов рублей, сообщает РБК со ссылкой на источники в профильных ведомствах.

Отмечается, что авиакомпании обратили внимание на наступление зимнего сезона, который считается сложным для их сектора рынка. В связи с этим они попросили правительство выделить около 30 миллиардов рублей в четвертом квартале 2020 года и порядка 20 миллиардов рублей – в первом квартале 2021 года.

Авиакомпании подчеркнули, что в случае отсутствия полного возобновления международных полетов пассажиропоток упадет почти в два раза с середины октября по сравнению с прошлогодними показателями. Они отметили, что сезонные убытки будут гораздо больше, чем раньше, и это может привести к их банкротству.

Также в качестве причины экономических трудностей авиакомпаний указывается отсутствие рейсов в СНГ. В них отметили, что летать в эти страны сейчас может только "Аэрофлот", а полеты в Белоруссию, Казахстан и Киргизию могут осуществляться лишь раз в неделю.

Сообщается, что по итогам первого полугодия авиакомпании понесли убытки в общем размере 121 миллиарда рублей. Эксперты предполагают, что общая сумма убытков в 2020 году может составить 270–330 миллиардов рублей.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что ущерб от отсутствия иностранных туристов составит 600 миллиардов рублей. В то же время крупных банкротств в туристической отрасли не было зафиксировано.

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