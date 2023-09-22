В посольстве призвали россиян не ездить в Нидерланды на личных авто

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Российским гражданам в настоящее время следует отказаться от поездок в Нидерланды на личных автомобилях. С такой рекомендацией выступил посол РФ в европейской стране Александр Шульгин, сообщает газета "Известия".

"Официальная Гаага вопрос толкования приложения XXI к директиве ЕС <...> не комментировала. Тем не менее <...> рекомендовали бы россиянам воздержаться от поездок в королевство на личном автотранспорте", – сказал дипломат.

Он отметил, что от россиян жалоб на конфискации автомобилей властями Нидерландов пока не поступало, однако посольство продолжает следить за ситуацией и готово при необходимости действовать.

В то же время посол обратил внимание на тот факт, что российская дипмиссия сейчас состоит из пяти человек. Он напомнил, что в феврале этого года Гаага потребовала сократить персонал до четырех сотрудников, однако позже количество дипломатов удалось увеличить на одного.

"Ограничение количества персонала дипмиссий – обоюдоострое оружие. <...> В настоящее время количество дипломатов в наших странах увеличено до пяти человек, однако о дальнейших улучшениях на этом направлении говорить пока рано", – подытожил Шульгин.

10 сентября в ЕС подтвердили интерпретацию санкционного законодательства в отношении РФ, согласно которой въезд россиян в страны Союза на личных автомобилях может считаться запрещенным импортом. То же касается ввоза смартфонов, фотоаппаратов, драгоценных камней и даже шампуней и зубных паст.

На фоне возникшего резонанса Еврокомиссия накануне скорректировала свое пояснение по ввозу автомобилей и личных вещей граждан РФ в ЕС. Она призвала национальные органы стран Союза оценивать каждый конкретный случай отдельно.



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