Воду начали раздавать на вокзалах, станциях метро и МЖД из-за жары

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Москве вновь начали раздавать питьевую воду на вокзалах, станциях метро и МЖД из-за жары. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
Бесплатную воду можно получить на станциях метро "Технопарк", "Выхино", "Фили", "Филевский парк", "Пионерская", "Багратионовская", "Студенческая" и "Кутузовская", "Парк Победы", "Славянский бульвар" и "Минская".
Кроме того, освежиться в жаркую погоду можно также на семи столичных вокзалах:
В Дептрансе отметили, что специалисты контролируют температуру воздуха в столице. При необходимости список станций будет расширен.
Ранее сотрудники ГУ МЧС предупредили москвичей о высокой пожароопасности (пятый класс) в период с 23 по 25 августа. По данным специалистов, в дневные часы в Москве ожидается от 30 до 33 градусов тепла.
Жителям столицы порекомендовали проводить меньше времени на солнце, пить больше воды, носить одежду светлых тонов и соблюдать другие правила безопасности в жару.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец добавил, что подобной погоды в Москве не было 125 лет. По его словам, подобные температурные показатели на 10–12 градусов выше нормы и близки к рекорду, который для 25 августа держится с 1897 года, когда в столице было зафиксировано 33,9 градуса.
"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 23 августа
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