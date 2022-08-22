Воду начали раздавать на вокзалах, станциях метро и МЖД из-за жары

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве вновь начали раздавать питьевую воду на вокзалах, станциях метро и МЖД из-за жары. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Бесплатную воду можно получить на станциях метро "Технопарк", "Выхино", "Фили", "Филевский парк", "Пионерская", "Багратионовская", "Студенческая" и "Кутузовская", "Парк Победы", "Славянский бульвар" и "Минская".

Кроме того, освежиться в жаркую погоду можно также на семи столичных вокзалах:



Ярославском;

Курском;

Казанском;

Павелецком;

Киевском;

Белорусском;

Савеловском.

Получить воду можно также на железнодорожных станциях, среди которых – Мытищи, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Одинцово, Тушинская, Щербинка, Нижегородская, Домодедово, Люберцы-1, Солнечная, Апрелевка, Пушкино, Окружная, Площадь трех вокзалов (Каланчевская), Ольгино, Расторгуево, Раменское, Славянский бульвар, Нахабино и Павшино.

В Дептрансе отметили, что специалисты контролируют температуру воздуха в столице. При необходимости список станций будет расширен.

Ранее сотрудники ГУ МЧС предупредили москвичей о высокой пожароопасности (пятый класс) в период с 23 по 25 августа. По данным специалистов, в дневные часы в Москве ожидается от 30 до 33 градусов тепла.

Жителям столицы порекомендовали проводить меньше времени на солнце, пить больше воды, носить одежду светлых тонов и соблюдать другие правила безопасности в жару.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец добавил, что подобной погоды в Москве не было 125 лет. По его словам, подобные температурные показатели на 10–12 градусов выше нормы и близки к рекорду, который для 25 августа держится с 1897 года, когда в столице было зафиксировано 33,9 градуса.

