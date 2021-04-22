Аэроэкспресс бесплатно перевезет ветеранов ВОВ в вагонах бизнес-класса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 1 по 10 мая ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно проехать в вагонах бизнес-класса на всех направлениях движения Аэроэкспресса, сообщает пресс-служба перевозчика.

Как уточняется, проехать бесплатно с одним сопровождающим смогут участники и инвалиды ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

Для оформления билета нужно обратиться в кассы Аэроэкспресса и предъявить документ, подтверждающий право на льготы. Билет оформляется без очереди. Сотрудники компании при оформлении проездного будут поздравлять ветеранов и вручать им памятные подарки.

В феврале Владимир Путин подписал распоряжение о выплатах лицам, награжденным знаком "Житель осажденного Севастополя". Согласно документу, из резервного фонда выделят более 80 миллионов рублей. Жители осажденного Севастополя были приравнены к ветеранам только в 2020 году и не получали единовременных выплат.

Оборона Севастополя началась 30 октября 1941 года, официальной датой ее окончания считается 4 июля 1942 года.

