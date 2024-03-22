"Аэрофлот" вернет деньги за билеты пассажирам при отказе от полета из-за ЧП в "Крокусе"

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Авиакомпания "Аэрофлот" заявила о готовности бесплатно обменять билеты или вернуть их стоимость пассажирам, которые решили отказаться от полета из-за теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление перевозчика.

Мера распространится на пассажиров, полеты которых должны были состояться с 22:00 22 марта по московскому времени.

"Разрешается вынужденное переоформление авиабилетов на 3 ближайших дня от первоначальной даты вылета с сохранением маршрута или вынужденный возврат полной стоимости перевозки", – говорится в сообщении.

Вечером 22 марта неизвестные открыли в "Крокус Сити Холле" в Красногорске стрельбу.

Спустя некоторое время в здании произошел пожар. Для его ликвидации к месту отправились спасатели МЧС РФ. Возгоранию присвоили ранг повышенной сложности.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте. В результате него, по предварительным данным, погибли около 40 и пострадали 100 человек.



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