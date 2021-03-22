Автобусы перевезли около 66 тыс пассажиров по маршруту закрытого участка метро

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Бесплатные автобусы, запущенные в районе закрытого участка Калужско-Рижской линии, за утро понедельника перевезли около 66 тысяч пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Бесплатные автобусы КМ перевезли около 66 тысяч пассажиров – в два раза больше, чем в первый понедельник предыдущего закрытия", – отметили в ведомстве.

Там уточнили, что интервалы между автобусами составляют меньше минуты, транспорт ходит один за другим.

Участок от станции "Беляево" до станции "Новые Черемушки" закрыли с 20 марта по 2 апреля. Это связано со строительством нового тоннеля БКЛ и станции "Воронцовская", которую планируется открыть до конца 2021 года.

Для удобства пассажиров запустили бесплатные автобусы вдоль закрытых станций. Горожанам также предложили альтернативные маршруты общественного транспорта. В частности, от метро "Калужская" до станции метро "Чертановская" курсирует автобус 784к.