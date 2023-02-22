22 февраля, 18:40Транспорт
Вестибюли станции столичного метрополитена "Спортивная" заработали в штатном режиме
Фото: ТАСС/Владимир Андреев
Вестибюли станции Московского метрополитена "Спортивная" Сокольнической линии заработали в штатном режиме, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
Отмечается, что вестибюли открыты для входа и выхода пассажиров.
Ранее сообщалось, что для выхода закрыт южный вестибюль станции "Спортивная", пассажирам посоветовали пользоваться для выхода и входа северным вестибюлем.
В столичном Дептрансе предупреждали, что 22 февраля режим работы вестибюлей станций "Спортивная" и "Воробьевы горы" может измениться.
Изменения в работе вестибюлей в метро были вызваны проведением митинг-концерта на стадионе "Лужники", который посвящен Дню защитника Отечества.
Митинг-концерт в честь Дня защитника Отечества проходит в "Лужниках"
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