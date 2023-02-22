Вестибюли станции столичного метрополитена "Спортивная" заработали в штатном режиме

Фото: ТАСС/Владимир Андреев

Вестибюли станции Московского метрополитена "Спортивная" Сокольнической линии заработали в штатном режиме, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Отмечается, что вестибюли открыты для входа и выхода пассажиров.

Ранее сообщалось, что для выхода закрыт южный вестибюль станции "Спортивная", пассажирам посоветовали пользоваться для выхода и входа северным вестибюлем.

В столичном Дептрансе предупреждали, что 22 февраля режим работы вестибюлей станций "Спортивная" и "Воробьевы горы" может измениться.

Изменения в работе вестибюлей в метро были вызваны проведением митинг-концерта на стадионе "Лужники", который посвящен Дню защитника Отечества.



Митинг-концерт в честь Дня защитника Отечества проходит в "Лужниках"

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