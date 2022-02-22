В России приостановили работы по созданию Ил-112В – СМИ

Фото: ilyushin.org
В России приостановили создание легкого военного-транспортного самолета Ил-112В. Об этом сообщает РИА Новости.
"Работы по самолету приостановлены до завершения работы комиссии по расследованию причин катастрофы первого опытного образца воздушного судна, которая произошла летом прошлого года в Кубинке", – сказал источник агентства в оборонно-промышленном комплексе.
Он уточнил, что работы приостановлены с 9 февраля. Аналогичное решение принято в отношении сборки второго и третьего опытных образцов Ил-112В.
Как объяснил другой источник агентства, в рамках нового этапа разработки самолета могут понадобиться дополнительные работы по двигателю и планеру, однако, чтобы избежать двойной работы и срыва сроков, принято решение дождаться выводов комиссии по итогам августовского инцидента.
Опытный легкий военно-транспортный самолет Ил-112В потерпел крушение во время тренировочного полета в Кубинке 17 августа 2021 года. Экипаж воздушного судна погиб. В качестве основных версий инцидента рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотирования. Известно, что перед падением у самолета загорелся правый двигатель.
Сразу после катастрофы сообщалось о планах продолжить программу летных испытаний Ил-112В. Для этого должны были использовать новые опытные образцы самолета. В частности, на тот момент прочностные испытания проходил второй летный образец.
Разрушение двигателя могло стать причиной крушения Ил-112В
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