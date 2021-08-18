Испытания Ил-112В продолжат на новых опытных образцах – СМИ

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Программа летных испытаний легкого военного-транспортного самолета Ил-112В продолжится, несмотря на авиакатастрофу в подмосковной Кубинке. Об этом со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщает РИА Новости.

Уточняется, что сейчас прочностные испытания проходит второй опытный образец, в 2022 году к полетам подключат также третий и четвертый образцы.

"Ожидается, что третий и четвертый образцы поднимутся в воздух для продолжения летных испытаний летом следующего года", – говорится в сообщении.

Опытный легкий военно-транспортный самолет Ил-112В потерпел крушение во время тренировочного полета в Кубинке 17 августа. На борту было три человека. Никто из них не выжил.