Поезда задерживаются на Большой кольцевой линии метро в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Поезда временно следуют с задержкой на Большой кольцевой линии метро в Москве. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте метрополитена.

Отмечается, что интервалы движения поездов были увеличены из-за проверки инфраструктуры на технической ветке в депо.

Ранее временно были увеличены интервалы движения поездов на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро. Такое решение приняли из-за проверки состава. Поезда не ходили от станции "Выхино" до станции "Таганская". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

До этого на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена поезда также следовали с задержкой. Интервалы были увеличены между поездами, следовавшими в центр, из-за проверки одного состава.

