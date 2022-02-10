Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро временно увеличены интервалы движения поездов. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Такое решение приняли из-за проверки состава.
"Нет движения поездов от станции "Выхино" до станции "Таганская". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", – говорится в сообщении.
Пассажирам рекомендовали пользоваться МЦД-2, Люблинско-Дмитровской и Некрасовской линиями, а также наземным транспортом.
"Во избежание скопления людей временно закрыта на вход станция "Текстильщики". Пожалуйста, пользуйтесь станцией Текстильщики МЦД-2", – добавили в Дептрансе.
Накануне на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена поезда также следовали с задержкой. Интервалы были увеличены между поездами, следовавшими в центр, для проверки одного состава.
Движение поездов приостановлено на участке Таганско-Краснопресненской линии метро
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: