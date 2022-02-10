Движение поездов приостановлено на участке Таганско-Краснопресненской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро временно увеличены интервалы движения поездов. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Такое решение приняли из-за проверки состава.

"Нет движения поездов от станции "Выхино" до станции "Таганская". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", – говорится в сообщении.

Пассажирам рекомендовали пользоваться МЦД-2, Люблинско-Дмитровской и Некрасовской линиями, а также наземным транспортом.

"Во избежание скопления людей временно закрыта на вход станция "Текстильщики". Пожалуйста, пользуйтесь станцией Текстильщики МЦД-2", – добавили в Дептрансе.

Накануне на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена поезда также следовали с задержкой. Интервалы были увеличены между поездами, следовавшими в центр, для проверки одного состава.